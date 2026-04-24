Tennis Madrid : Fils / Buse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Madrid ATP – le match Fils / Buse en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce vendredi après-midi. Le français Arthur Fils affronte le péruvien

Ignacio Buse au premier tour du Masters 1000 de Madrid.





Un match à suivre cet après-midi à partir de 15h sur Eurosport.







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Le premier tour du Masters 1000 de Madrid propose aujourd’hui un duel déséquilibré sur le papier entre Arthur Fils et Ignacio Buse. Le Français, récent vainqueur du tournoi de Barcelone, arrive en pleine confiance dans la capitale espagnole, où il fait désormais figure de sérieux outsider sur terre battue. Face à lui, le Péruvien, issu des qualifications, tentera de poursuivre sa dynamique après un succès convaincant au tour précédent.

Sur le plan sportif, Fils part très largement favori grâce à sa forme du moment et à son statut supérieur au classement, avec des probabilités de victoire largement en sa faveur. Buse, solide terrien, possède toutefois une certaine expérience sur la surface et reste capable de gêner son adversaire s’il parvient à imposer un rythme élevé. Ce match inédit sur le circuit ATP devrait ainsi opposer la puissance et la confiance du Français à l’envie de surprendre d’un outsider sans pression.



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ATP Madrid le match Fils / Buse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 15h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Fils / Buse, 32ème de finale du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.