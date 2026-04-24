Sept à Huit : Laurent Voulzy dans le Portrait de la Semaine ce 26 avril 2026

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Laurent Voulzy sera à l’honneur ce dimanche dans « Sept à Huit ». Le chanteur se confiera à Audrey Crespo-Mara dans le traditionnel « Portrait de la semaine », diffusé à partir de 19h30 sur TF1.











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À 77 ans, Laurent Voulzy se livre comme rarement. L’artiste, qui a marqué plusieurs générations avec ses chansons, publie aujourd’hui un récit autobiographique, écrit avec l’aide de sa compagne Isaure. Une manière pour lui de se raconter plus intimement, alors qu’il s’était jusque-là peu dévoilé.

Dans ce portrait signé Audrey Crespo-Mara, le chanteur ouvre les portes de son univers. Il accueille les équipes chez lui, à Joinville-le-Pont, sur les bords de Marne, un lieu chargé d’histoire personnelle où il a passé l’essentiel de sa vie et qui constitue son véritable ancrage.

Le reportage nous emmène également à l’église Saint-Roch, à Paris, en écho à la tournée atypique que l’artiste a menée ces dernières années dans des églises et cathédrales. L’occasion de découvrir une autre facette de son parcours artistique et spirituel.



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Les téléspectateurs feront aussi la connaissance d’Isaure Le Faou, sa compagne, qui l’accompagne dans ce nouveau projet littéraire. Ensemble, ils publient « Caché derrière », aux éditions Le Cherche-Midi.

Un portrait intime et inédit à découvrir ce dimanche soir dans le magazine Sept à Huit sur TF1.