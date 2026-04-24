Un Si Grand Soleil Spoiler : Jeanne piégée, elle avoue le meurtre d’Henri ! (épisode du 29 avril)

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Un si grand soleil spoiler épisode 1911 du 29 avril 2026 – Les choses vont prendre une tournure dramatique pour Nathalie dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, mle juge Laplace décide de la placer en détention provisoire, convaincu qu’elle a assassiné Henri Beaulieu pour une histoire d’héritage !


Un Si Grand Soleil Spoiler : Jeanne piégée, elle avoue le meurtre d'Henri ! (épisode du 29 avril)
Capture FTV


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Mais Dimitri et Lucas n’ont pas dit leur dernier mot, déterminés à innocenter Nathalie en tendant un piège à Jeanne.

Dimitri et Lucas profitent de l’absence de Jeanne pour s’introduire chez elle et y installer une caméra dans la bibliothèque. Grâce à un logiciel imitant la voix de son père défunt, ils la piègent à son retour. Perturbée par cette « voix » qui lui demande qui lui demande « Qu’est-ce que tu as fait à ton frère ? Avoue », Jeanne finit par avouer que la mort de son frère était un accident : elle l’a poussé et il est tombé.

Des aveux qui devraient permettre d’innocenter Nathalie. Mais comment vont-ils s’en servir ?


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