The Voice du 4 avril 2026 : Matt Pokora aux côtés d’Amel Bent ce soir ! (extrait vidéo prime 6)

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The Voice du 4 avril 2026 extrait vidéo – Place à la sixième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc – poursuivent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







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The Voice du 4 avril 2026, extrait vidéo

Ce samedi soir sur TF1, les auditions à l’aveugle se poursuivent. Mais pour fêter les 15 ans de The Voice cette saison, d’anciens coachs vont revenir ! Ce soir, c’est Matt Pokora qui sera aux côtés d’Amel Bent pour ces auditions, sur un double fauteuil.

Et lors de cette nouvelle soirée d’auditions, Amel ne va pas reconnaitre la voix de l’une de ses meilleures amies !



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Retrouvez l’arrivée de Matt Pokora en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

The Voice 2026, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Plus de 70 % des chansons interprétées cette saison n’avaient encore jamais résonné sur la scène de The Voice. Les talents explorent ainsi des univers musicaux variés et proposent des reprises personnelles qui mettent en avant leur identité artistique.

La compétition se renouvelle également grâce à des règles repensées et à des surprises inédites : chaque coach dispose désormais d’une Arme Secrète, un joker exclusif gardé secret vis-à-vis des autres, capable de bouleverser le déroulement des Auditions à l’Aveugle. Parmi ces atouts figure le « Boomerang », qui permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son auteur afin de pouvoir se retourner.

Les coachs conservent par ailleurs leurs deux Blocks ainsi que le pouvoir de la Seconde Chance, renforçant encore la dimension stratégique du jeu.

The Voice 2026, ça continue ce samedi 28 mars 2026 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.