Echappées Belles du 4 avril 2026 : direction la Hongrie ce soir sur France 5 (sommaire)

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Echappées Belles du 4 avril 2026 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







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Echappées Belles du 4 avril, à 21h – « Hongrie, au fil du Danube » (rediffusion)

Bienvenue en Hongrie ! Destination emblématique du tourisme culturel en Europe de l’Est, le pays séduit par ses villes millénaires et ses traditions inscrites au patrimoine mondial. Mais derrière cette image bien connue, la Hongrie révèle un autre visage, plus discret : celui d’un patrimoine naturel exceptionnel où l’eau occupe une place centrale, malgré l’absence d’accès à la mer.

La véritable vedette de ce paysage est le Danube, deuxième plus long fleuve d’Europe. Des méandres qu’il dessine dans les régions montagneuses du nord aux vastes plaines alluviales et aux forêts inondées de Transdanubie au sud, il a profondément façonné les paysages, mais aussi l’histoire et la culture du pays.



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L’eau est partout en Hongrie : à travers le Danube et ses affluents, les nombreuses sources thermales qui font la réputation du pays, mais aussi le lac Balaton, l’un des plus grands d’Europe, souvent surnommé la « mer intérieure » hongroise. Les habitants entretiennent ainsi un lien intime et ancien avec cet élément.

Ismaël Khelifa part à la découverte de cette relation singulière entre les Hongrois et l’eau, et plus particulièrement avec le Danube. Après un XXᵉ siècle marqué par la modernisation, l’industrialisation et l’essor du tourisme, il cherche à comprendre comment ce lien ancestral est aujourd’hui redécouvert, préservé et réinventé à l’heure des enjeux environnementaux et du développement durable.

Quel rapport les Hongrois entretiennent-ils depuis toujours avec cette ressource essentielle ? Et de quelle manière s’efforcent-ils désormais de protéger et de transmettre ce patrimoine naturel aux générations futures ?

Echappées Belles du 4 avril à 22h30 – « Le Finistère gourmand » (rediffusion)

Existe-t-il une véritable gastronomie bretonne, au-delà des produits bruts et des spécialités populaires que l’on connaît déjà ? Comment cette cuisine s’appuie-t-elle sur la richesse de son territoire pour se réinventer et rester en phase avec son époque ?

Chef Anto part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la gastronomie du Finistère aujourd’hui. À leur contact, il découvre leur savoir-faire, leurs inspirations et leurs produits, avant de leur proposer sa propre interprétation d’une recette traditionnelle… revisitée à sa manière !

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 4 avril 2026 dès 21h sur France 5