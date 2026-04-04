Les Traîtres du 4 avril : la suite de la saison 6 ce soir sur M6 (épisode 2)

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Les Traîtres du 4 avril 2026, l’épisode 2 ce soir sur M6. Ce samedi soir, M6 continue la diffusion de la saison 6 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après les éliminations de Sarah Saldmann et Sophie Devant, le jeu continue pour les célébrités encore en course.





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







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Les Traîtres du 4 avril 2026 : l’épisode 2 ce soir

La semaine dernière dans l’épisode 1, Eric Antoine a désigné 3 traitres : Adriana Karembeu, Fatou Guinea, et un 3ème qui ne nous a pas été dévoilé. Mais il a aussi choisit un Traître Maudit : Issa Doumbia. Et 2 loyaux ont été éliminés : Sarah Saldmann et Sophie Devant.

Ce soir dans l’épisode 2, vous allez découvrir si Issa a réussi démasquer les 3 Traîtres. S’il a échoué, une malédiction s’abattra sur les Traîtres !



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"Même les Traîtres sont sous pression"

Eric Antoine leur réserve une saison plus folle que jamais 😲#LesTraîtres, samedi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/YGIGBO84ZK — M6 (@M6) April 1, 2026

Les Traîtres, qui sont les 20 candidats encore en compétition ?

Sont encore en course au début de l’épisode 2 : Adriana Karembeu, Ginger Bitch, Victoria Abril, Arié Elmaleh, Issa Doumbia, Armelle, André Bouchet, Juste Zoé, Christian Millette, Nicole Ferroni, Emmanuel Petit, Isabelle Morini-Bosc, Sundy Jules, Fatou Guinea, Richard Orlinski, Cindy Poumeyrol, Major Mouvement, Maud Ankaoua, Axel Huet, et Donovan.

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 6

Sous l’impulsion du Maître du jeu Éric Antoine, une nouvelle force fait son entrée : le Traître Maudit, reconnaissable à sa mystérieuse cape verte, un rôle unique, dangereux et imprévisible. Pour la première fois, un Traître commence seul, sans repères, avec seulement 48 heures pour identifier ses semblables sous peine de perdre toute chance de les rejoindre et de sceller son destin. Jamais la responsabilité n’a été aussi lourde, ni le sort des Traîtres entre les mains d’un seul joueur. Face à lui, 22 participants aux profils variés — stratèges, intuitifs, explosifs ou discrets — devront s’allier ou s’éliminer pour progresser. Dans ce climat où la peur change de camp, les alliances vacillent et le doute s’impose comme seule certitude : qui survivra au jeu et à la malédiction ?