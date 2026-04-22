« Un chapeau pour Madame Fairchild » : votre téléfilm inédit ce 22 avril sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Un chapeau pour Madame Fairchild » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 22 avril 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit s’intitule « Un chapeau pour Madame Fairchild ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Un chapeau pour Madame Fairchild » : l’histoire, le casting

Jeune modiste pleine de talent, Stella cherche à faire connaître ses créations en les proposant à Rosalind, une riche propriétaire de chevaux de course. Malgré les obstacles dressés par Odette et Hannah, elle réussit à atteindre son objectif grâce au soutien de Christian, le fils de Rosalind.



Publicité





Avec : Ginna Claire Mason (Stella), Holly Robinson Peete (Rosalind), John Clarence Stewart (Christian), Darla Delgado (Odette), Rena Strober (Hannah)

Et à 16h, « Coup de foudre en talons aiguilles » (rediffusion)

Lauren, petite-fille d’une célèbre rédactrice de mode, est une jeune femme méthodique qui planifie chaque étape de sa vie. Installée à Seattle depuis trois ans, elle ne s’y est jamais vraiment sentie à sa place. Employée dans un magazine de mode, elle stagne au poste de responsable du dressing et peine à devenir rédactrice. Déçue par cet échec, elle décide de tout quitter pour rentrer à Scottsdale et travailler dans la comptabilité avec ses parents.

Mais sa rencontre avec le déménageur venu établir un devis bouleverse ses plans : charmant et visiblement séduit, il lui lance un défi. S’il ne parvient pas, en neuf jours, à lui faire aimer trois aspects de Seattle, il lui offre son déménagement. De son côté, Rob consacre son temps libre à entraîner une jeune équipe de baseball qu’il rêve de mener au championnat, mais le projet est compromis après le retrait de leur sponsor potentiel.

Avec : Kat Graham (Lauren), Kendrick Sampson (Rob), Jordan Claire Robbins (Zoe), Miranda Edwards (Julia)