Mask Singer : quels sont les premiers indices sur la Chouette ?

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Le grand retour de « Mask Singer » sur TF1 a donné le coup d’envoi ce vendredi 24 avril 2026, et déjà, une personnalité intrigue particulièrement les enquêteurs comme les téléspectateurs : la Chouette.











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Avec une entrée spectaculaire sur scène, ce costume majestueux n’a pas seulement marqué les esprits visuellement… Il a aussi livré une première salve d’indices qui font déjà chauffer les méninges. Un détail n’est d’ailleurs pas passé inaperçu : la voix entendue semble masculine, ce qui pourrait déjà orienter les premières hypothèses.

Des indices variés… et intrigants

Au cours de ce premier prime, plusieurs éléments ont été dévoilés dans le magnéto de la Chouette :

💍 Des bijoux : un indice qui pourrait évoquer une personnalité élégante, attachée à son image ou issue d’un univers artistique.



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🤝 Elle aime aller à la rencontre du public : la Chouette semble avoir un lien fort avec les gens, peut-être une artiste de scène ou une personnalité médiatique très proche de ses fans.

🛑 Un panneau “STOP” : symbole mystérieux, qui pourrait faire référence à un moment clé de sa carrière, une pause, ou même un signal fort dans sa vie.

🌍 “Elle a tellement bougé qu’elle se sent partout chez elle” : voilà un indice majeur ! La Chouette semble avoir beaucoup voyagé, peut-être à l’international.

🏡 “Elle est simple, pas de palace ni de château” : malgré une possible notoriété, elle revendique une certaine simplicité.

❤️ Le cœur : un symbole souvent lié à l’émotion, à une personnalité passionnée ou engagée.

🐺 Elle connaît le Loup : un lien direct avec un ancien costume. Pour rappel, le Loup était incarné par Laure Manaudou lors de la saison 2023.

Une personnalité connectée au passé de l’émission

Cet indice du “Loup” est particulièrement intéressant, puisqu’il suggère que la Chouette évolue dans un cercle où elle a déjà croisé d’anciens participants de l’émission. Cela pourrait orienter les enquêteurs vers une sportive, une artiste ou une personnalité médiatique ayant des connexions dans le même milieu que Laure Manaudou.

Déjà des premières pistes ?

Entre élégance (les bijoux), proximité avec le public, vie mouvementée et simplicité assumée… et désormais une voix masculine, le portrait qui se dessine est celui d’une personnalité populaire, accessible, avec une carrière riche et peut-être internationale.

Reste maintenant à savoir si les prochains indices confirmeront ces premières impressions… ou viendront totalement brouiller les pistes !