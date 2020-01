« Balance ton post » du 16 janvier 2020. Nouveau numéro inédit du talk de Cyril Hanouna « Balance ton post ». Rendez-vous ce soir dès 21h50 sur C8 juste après « TPMP le jeu »



ANNONCES





Une émission à suivre également en live, streaming puis replay sur Mycanal.

« Balance ton post » du 16 janvier 2020 : sommaire et invités de ce soir

Notez d’abord le nom de l’invité de ce soir. Après Yassine Belattar la semaine dernière, c’est Alexis Corbière qui sera sur le plateau de l’émission en direct. Il répondra à toutes les questions des chroniqueurs mais aussi aux vôtres, via le hashtag #BalanceTonPost



ANNONCES





Sujets et débats de ce soir

✔️ L’arrestation controversée de Cédric Chouviat qui a entraîné sa mort, a de nouveau posé le problème des violences policières. Le Président lui-même s’est emparé du sujet. Mais dans ces violences, les policiers sont-ils victimes ou coupables ? Débat ce soir dans « Balance ton post »

Pour en parler Doria Chouviat, sa compagne. Aujourd’hui elle se bat pour que justice soit rendue. Elle livrera son bouleversant témoignage ce soir dans l’émission et sera accompagnée de sa fille.

Doria Chouviat était la compagne de Cédric Chouviat, mort lors d’une arrestation controversée il y a quelques jours. Doria se bat aujourd’hui pour que justice soit rendue. Elle livrera son bouleversant témoignage ce soir dans #BalanceTonPost et sera accompagnée de sa fille. pic.twitter.com/d0YUroSlOc — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) January 16, 2020

✔️ Toujours pour parler des « présumées » violences policières, Cyril Hanouna recevra également Irène, conductrice RATP, qui était déjà venue sur le plateau il y a quelques semaines. Jeudi dernier, elle a été victime de plusieurs coups de matraques assénés par un policier. Elle témoignera ce soir en exclusivité.

✔️ Jean-Marc Bailleul, secrétaire général du SCSI, sera également présent dans l’émission. Pour lui, les vidéos aperçues sur les réseaux sociaux ne sont pas contextualisées et servent à attiser une haine anti-flics. Il viendra en parler ce soir

…etc

Quelle audience pour ce second numéro de 2020 ?

L’année 2020 a plutôt bien démarré pour l’émission. La semaine dernière jusqu’à 657.000 téléspectateurs pour la première partie de l’émission (pda 3.4%) et des records auprès des ménagères de moins de 50 ans et auprès des 25-49 ans avec respectivement 7 et 7.2% de part de marché. Meilleures performances de la saison sur les deux cibles.

📈#Audiences @C8TV 🔴 #BalanceTonPost :

🏆Record saison sur les FRDA <50 ans et les 25-49 ans

📌2e chaîne nationale sur les 15-34 ans 🔴 #BalanceTonPost ça continue : 1ère chaîne TNT

🏆Record saison sur les FRDA <50 ans et les 25-49 ans

📌2e chaîne nationale sur les 15-34 ans pic.twitter.com/Heb7ZKjPU0 — C8 (@C8TV) January 10, 2020

Mais quelle audience pour « Balance ton post » de ce 16 janvier 2020 ? La réponse demain matin…

4.88 / 5 ( 17 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES