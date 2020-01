Plus belle la vie : ce soir, Elsa choisit William (résumé + vidéo de l’épisode 3964 PBLV du 2 janvier 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3964 du jeudi 2 janvier 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », Elsa fait mine d’avoir choisi William et l’embrasse pour mieux le faire parler sur ses petits trafics…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3964

Leconte accepte d’aider Jade, en échange du tuyau d’une livraison spéciale. William explique à Elsa de quoi il s’agit mais cette dernière désapprouve et lui demande d’annuler. De son côté, Karim a peur qu’Elsa se fasse avoir, et ne soit pas de la trempe d’un chef. Mais elle lui annonce qu’elle ne croit pas du tout que William va renoncer à son trafic. Et en effet, Jade persuade William de sacrifier son amour de jeunesse. De son côté, Patrick projette d’écarter Boher du flag prévu au profit d’Ariane, car il est trop proche des Fedala…

Ariane est intéressée par le beau Gaétan. Boher comprend que son coloc lui ment quand Roland lui apprend qu’il n’a pas de sœur. Alors il enquête sur lui et se rend compte qu’il ne travaille pas dans les bureaux qu’il a indiqués. Il lui tend un piège en prétendant planquer toute la nuit et attend son retour à l’appartement…



Kevin et Tom constatent que Laetitia prend plaisir à recevoir les cartes de son mystérieux admirateur. Avec Luna, elles se demandent si Léo n’est pas l’expéditeur…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3964 du 2 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

