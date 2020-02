Plus belle la vie en avance : Clément très remonté contre Delphine (vidéo PBLV épisode n°4006)

4.5 ( 8 )



Lundi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », les choses vont finalement mal tourner entre Clément et Delphine… Alors que tout semblait aller pour le mieux puisqu’ils s’étaient remis en couple, Clément a appris la vérité pour Antoine…

Résultat, il se sent profondément trahi par Delphine et est très remonté…



Clément a appris toute la vérité sur le début de la transition d’Antoine. Il a vu l’endocrinologue et a compris que Delphine avait signé à sa place… Il est très en colère et explose face à Delphine.

Mais Antoine les entend se disputer et se sent mal… Il ne veut pas qu’ils se disputent à cause de lui, il est triste alors que ses parents venaient de se remettre ensemble. Bouleversé, Antoine quitte l’appartement…



Un extrait de l’épisode de PBLV de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4006 du 2 mars 2020

