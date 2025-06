24h du Mans 2025 : Roger Federer donnera le départ, à quelle heure et sur quelle chaine suivre la course ?

Publicité





L’édition 2025 des 24 Heures du Mans, l’une des plus grandes courses d’endurance automobile au monde, se déroule ce week-end des 14 et 15 juin sur le célèbre circuit de la Sarthe. Cette 93ᵉ édition promet d’être mémorable, mêlant sport de haut niveau, ambiance festive et invités prestigieux.





Le départ de la course sera donné samedi à 16 heures précises, comme le veut la tradition. Avant cela, les spectateurs pourront assister à une dernière séance de warm-up prévue de 12h à 12h15, ultime occasion pour les 62 équipages engagés de peaufiner leurs réglages.







🎖 Cérémonie & coup d’envoi

La cérémonie débutera vers 15h25. Les pilotes prendront ensuite place sur la grille, et c’est une légende du sport mondial, Roger Federer, qui aura l’honneur de donner le coup d’envoi officiel. L’ancien champion de tennis brandira le drapeau tricolore à 15h55, lançant les voitures dans l’arène pour 24 heures de course acharnée.



Les 24 du Mans, ce n’est pas qu’une compétition, c’est aussi une véritable fête. La veille de la course, la traditionnelle parade des pilotes s’est déroulée dans les rues du centre-ville du Mans, rassemblant des milliers de spectateurs dans une ambiance conviviale. Le samedi soir, un spectacle nocturne grandiose est prévu sur le circuit, avec un show de drones, lasers et feux d’artifice, accompagné des concerts de DJ Loran, Kool & The Gang et The Avener, pour faire vibrer les fans jusqu’au cœur de la nuit.

Sur le plan sportif, la bataille s’annonce féroce. La Cadillac n° 12 s’élance en pole position, mais la lutte sera intense avec les Hypercars de Ferrari (double tenante du titre), Toyota, Porsche, et Alpine, qui aligne notamment Mick Schumacher dans la voiture n° 36. L’issue de la course reste totalement ouverte, comme souvent au Mans, où la régularité, la stratégie et la fiabilité sont plus décisives que la vitesse pure.

📺 Diffusion TV

Côté diffusion, les fans pourront suivre l’événement en direct à la télévision. La Chaîne L’Équipe retransmettra l’épreuve en clair en France, à l’exception d’une pause durant la nuit, entre 2h et 5h30. Pour une couverture intégrale et ininterrompue, Eurosport reste la référence, offrant aux passionnés un accès constant à la course, des premiers tours jusqu’à l’arrivée finale.

Avec un mélange unique de compétition, de spectacle et de passion, cette édition 2025 s’annonce déjà comme l’un des temps forts de la saison automobile. Que vous soyez sur place ou devant votre écran, les 24 Heures du Mans promettent, encore une fois, 24 heures d’émotions intenses.