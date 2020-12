Audiences TV prime 21 décembre 2020 : carton pour « I love you coiffure » sur TF1, succès pour « Zootopie » sur M6

5 ( 5 )



Audiences TV prime 21 décembre 2020. Hier soir duel au sommet entre la fiction évènement de TF1 « I love you coiffure » de et avec Muriel Robin et 50 personnalités et le film d’animation des studios Disney « Zootopie ». Les deux programmes étaient inédits en clair.



Et le gagnant du jour est « I love you coiffure » sur TF1. La revisite des sketchs de Muriel Robin et de ses nombreux invités a amusé 6.39 millions de Français en moyenne soit 26.7 % du public présent devant son poste de télévision. Notez jusqu’à 7.8 millions de téléspectateurs pour la partie 1.

Excellentes performance sur cibles avec notamment 37% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences #TF1 Carton d’audience pour #Illoveyoucoiffure de et avec @MurielRobinCOM avec un très large #Leadership 📌7,8 M téléspectateurs avec un pic à 9 M ✅ 37% PDA auprès des FRDA-50 ans ✅ 32% PdA sur les 15/24 ans ✅ 33% PdA sur les 25/49 ans pic.twitter.com/nScYWseyDB — TF1 Pro (@TF1Pro) December 22, 2020

Audiences TV prime 21 décembre 2020 : autres chiffres

Sur M6 les animaux de « Zootopie » ont fait le plein de téléspectateurs. À quelques jours de Noël, ils ont convaincu 3.12 millions de petits et de grands soit 12.5 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de lundi devant la petite lucarne.

France 2 proposait pour sa part un prime inédit de son émission quotidienne « Affaire Conclue ». Pour cette spéciale Noël, direction le spectaculaire Musée des Arts Forains ! Et 2.31 millions de fidèles ont répondu à l’appel (pda 10.2 %).

Carton pour TMC avec « Harry Potter et la chambre des secrets » vu ou revu par 1.57 million d’inconditionnels du jeune sorcier (7.8% de pda).

On retrouve ensuite Arte avec le film « L’homme qui n’a pas d’étoile » qui a convaincu 1.53 million de personnes pour 5.8% de part de marché.

Flop étonnant pour France 3 qui rediffusait le film culte « L’as des as » avec Jean-Paul Belmondo. À peine 1.50 million de fans de Bébél pour 5.9% de part d’audience moyenne.

