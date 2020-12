« Tous en cuisine » du 24 décembre 2020 : les recettes de Cyril Lignac ce soir (ingrédients et ustensiles)

4.9 ( 9 )



« Tous en cuisine » du 24 décembre 2020. En cette soirée de Noël Cyril Lignac et Jérôme Anthony nous donnent rendez-vous pour un numéro inédit de « Tous en cuisine ». Et si vous vous inspiriez de leurs recettes pour votre révéillon ? Rendez-vous également 6PLAY pour ou revoir l’émission en replay.



« Tous en cuisine » du 24 décembre 2020 : ingrédients et ustensiles nécessaires aux recettes de ce soir

COCOTTE DE VOLAILLE RÔTIE AUX CHAMPIGNONS ET MARRONS, SAUCE VIN JAUNE

Les ingrédients pour 4 personnes

4 blancs de poulet

1 oignon épluché et ciselé

30g de beurre

8 champignons de Paris lavés et émincés

8 marrons cuits et coupés en 2

20cl de crème fraîche

10cl de vin jaune

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin



Les ustensiles

1 planche à découper + 1 couteau d’office + 1 couteau éminceur ou de chef

1 plat de cuisson + 1 spatule



MONT BLANC REVISITÉ

Les ingrédients pour 4 personnes

Crème pâtissière

3 jaunes d’œuf

40g de sucre

30g de fécule de maïs

25cl de lait entier + 1 gousse de vanille

25g de beurre froid en petits cubes

Chantilly au fromage blanc :

12,5cl de crème liquide entière 35%

150g de fromage blanc

15g de sucre glace

Finition

2 à 3 boîtes de crème de marrons de 100g

6 à 8 marrons glacés

1 dizaine de petites meringues

Les ustensiles

1 saladier + 1 fouet

1 casserole + 1 saladier + 1 fouet ou 1 mixeur plongeant

1 rouleau de film alimentaire

1 saladier + 1 batteur à main ou 1 robot + 1 maryse

1 saladier en verre sur pied de 20 à 22cm de diamètre et sur 15cm de haut ou des coupes en verre

Pour être certain de bien réaliser cette recette gourmande, branchez-vous ce soir dès 18h40 M6 et/ou sur 6Play.

Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Bon réveillon à tous et à vos fourneaux !

