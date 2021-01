Un si grand soleil : l’enquête avance, Ludo et Johanna se séparent, ce qui vous attend mardi 19 janvier (épisode n°562 en avance)

5 ( 7 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 562 du mardi 19 janvier, Johanna et Ludo décident de se séparer.



Annonces



Annonces

En effet, une dispute éclate, Johanna reproche à Ludo de ne pas comprendre qu’elle adore son travail et elle le traite même de macho !



Annonces



Annonces



Annonces





Ludo pense qu’ils n’ont plus rien à faire ensemble tandis que Johanna confie à Guilhem qu’ils n’ont rien en commun. Ludo retourne s’installer à la coloc, c’est terminé avec Johanna et il est content de retrouver Maryline et Davia.

De son côté, le tueur a été dérangé par un technicien de climatisation. Ce dernier vient témoigner au commissariat et l’enquête de police fait un bond en avant ! Grâce à son témoignage, Manu remonte jusqu’au resto et la réservation de Sofia. Il pense qu’Elise était la cible, cette dernière décide de servir d’appât pour coincer le tueur.



Annonces





Quant à Hafida, elle vient voir Charlie avec des cadeaux. Elle affirme que la petite ressemble à Bilal, ce qui gêne Sofia…

Rendez-vous mardi 19 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 février 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés