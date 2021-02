Un si grand soleil : Eve trahit Eliott, Gérald se braque, ce qui vous attend lundi 22 février (épisode n°586 en avance)

5 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous voulez savoir ce qui vous attend lundi dans « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 586 qui sera diffusé le lundi 22 février, Eve va finalement trahir Eliott !



En effet, Eve vient voir son fils pour lui dire qu’elle veut partir avec eux. Eliott lui donne alors tous les détails de leur plan…



Mais Eve est bien décidée à ne pas laisser Eliott partir en Asie avec la famille d’Alicia. Elle demande un rendez-vous avec le procureur et passe un marché avec Bernier : elle veut qu’il n’envoie pas Eliott en prison si elle lui dit tout pour faire tomber Alicia !

De son côté, Gérald a été contraint de travailler toute la nuit et Yasmine ne comprend pas ce qui se passe. Elle se demande s’il n’a pas rencontré quelqu’un d’autre et se confie à sa fille… Anissa en parle à Dylan, qui finit par lui avouer que son père a des problèmes d’argent.



Yasmine, qui vient de gagner 4.500 euros à un jeu de grattage, vient voir Gérald et propose de l’aider. Mais Gérald se braque, il ne veut pas qu’une femme paie pour lui ! Yasmine, qui lui rappelle qu’ils sont en couple et que c’est normal, est triste de son refus. Gérald est catégorique et Yasmine s’en va en pleurant…

Rendez-vous lundi 22 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

