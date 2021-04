« Des racines et des ailes » du 7 avril 2021 : ce soir direction, les Pays de la Loire

4.5 ( 8 )



« Des racines et des ailes » du 7 avril 2021. En cette soirée de mercredi France 3 nous propose un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes ». Rendez-vous dès 21H05 sur France 3



Pour ce numéro inédit de la série consacrée aux terroirs d’excellence, nous partirons dans les Pays de la Loire, à la rencontre de passionnés, dotés d’un savoir-faire exceptionnel.

« Des racines et des ailes » du 7 avril 2021 : sommaire et reportages

Emmanuel Litoux, archéologue du patrimoine, nous emmène à la découverte des plus beaux monuments construits en tuffeau – cette craie blanche qui a marqué l’identité du Val de Loire. Ce parcours aérien commence au-dessus de l’emblématique abbaye de Fontevraud et se termine au château de Saumur, fleuron du patrimoine angevin.

Sur l’île de Noirmoutier, le chef Alexandre Couillon, deux étoiles au Michelin, s’inspire directement de son petit territoire à fleur d’eau pour sa cuisine innovante, marine et végétale. Un voyage gastronomique au gré de ses coups de cœur.



Dans la presqu’île de Guérande, Cédric Pennarun produit un sel d’exception pour les plus grandes tables de France. Ce travail minutieux se fait au gré des marées et de la météo. Il a mis au point une technique originale pour fumer sa fleur de sel et créer ainsi une saveur nouvelle.

Au cœur de la campagne angevine, dans le petit village du Longeron, est installé l’un des plus grands ateliers de menuiserie d’art de France : les Ateliers de la chapelle. Aujourd’hui, les menuisiers restaurent un ensemble exceptionnel de 40 meubles du XVIIIe siècle provenant de la Bibliothèque nationale de France… Pierre Gilbert, le directeur de l’atelier, nous fait également découvrir deux chefs-d’œuvre : le cabinet d’ébène du château de Serrant et le grand baldaquin de la cathédrale d’Angers.

Jérôme Bretaudeau lui aussi est un amoureux de son terroir : les coteaux du Muscadet. Depuis une décennie, il cultive toutes ses vignes en biodynamie, sans aucun produit chimique et en tenant compte des cycles de la lune. Une technique qui lui permet de traiter sa vigne de manière respectueuse et de produire un vin d’exception.

Christophe Salin est un photographe et naturaliste très attaché à sa région : la Sarthe. À la fin de l’été, au cœur de la forêt, il prend des photos saisissantes de cerfs, au moment du brame. Un instant magique.

Un film inédit produit par 3ème Œil Productions avec la participation de France Télévisions. Réalisé par Anne-Laure Cahen et Leni Mérat

Ce soir direction « Les Pays de Loire » dans « Des racines et des ailes » sur France 3.

