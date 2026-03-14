Cassandre du 14 mars 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3



Publicité





Cassandre du 14 mars 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 vous propose des épisodes de votre série « Cassandre ». Au programme, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Publicité





Cassandre du 14 mars 2026 : vos épisodes de ce soir

Saison 7 épisode 3 « Ondes de choc » : Laura, la victime, ancienne championne olympique de natation, avait radicalement changé de vie après être tombée enceinte. Entre un fils aujourd’hui très turbulent et un ancien coach accusé de méthodes douteuses, son quotidien était loin d’être paisible. Que s’est-il passé ? Quelqu’un en voulait-il à l’ancienne sportive ? Et comment lever le voile sur son passé ? Cassandre et son équipe vont devoir démêler le vrai du faux en plongeant dans l’univers des bassins et de la compétition, un milieu dont ils ne maîtrisent pas tous les codes…

Avec Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Ugolin, Emmanuelle Bougerol, Soren Prevost, Vincent Jouan, Yann Sundberg, Valérie Vérone, Luca Malinowski, Fanny Ami, Serge Hazanavicius, Mélanie Maudran, Elisabeth Mbaki, Axel Naroditzky, Antoine Hamel, Gabriel Diefenthal, Marie Berto.



Publicité





Saison 9 épisode 1 « Un homme parfait » : À Annecy, lorsque Valentin Poncet, pompier exemplaire au parcours remarquable, est retrouvé mort dans des circonstances suspectes, la commissaire Cassandre et son équipe doivent démêler les fils d’un meurtre qui semble, à première vue, lié à un cambriolage. Entre la découverte d’une mystérieuse fiancée qu’aurait eue Val, l’ombre d’un dangereux pyromane et les tensions au sein de la caserne — déjà marquée par une seconde tragédie récente —, chaque indice soulève de nouvelles interrogations et révèle peu à peu une histoire familiale tragique aux secrets profondément enfouis.

Avec Gwendoline Hamon, Alexandre Varga, Dominique Pinon, Jessy Salomée Ugolin, Emmanuelle Bougerol, Sören Prévost, Luca Malinowski, Vincent Jouan.

« Cassandre » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.