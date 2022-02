Plus belle la vie en avance : le retour de Théo (vidéo PBLV épisode n°4488)

4.3 ( 6 )

Un Mistralien va faire son grand retour au Mistral après plusieurs années d’absence la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mercredi prochain, c’est le retour de Théo Bommel !







Publicité





En pleine crémaillère de sa mère et Franck, Théo fait un retour pour le moins fracassant…

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Patrick tombe, le père de Raphaël débarque, Rochat drogué (infos PBLV)







Publicité





Delphine et Franck préparent leur crémaillère. Un homme mystérieux les observe du jardin. Il pénètre dans la maison et dépose un colis. Les invités arrivent et personne ne sait qui a amené le paquet. A l’intérieur se trouve une robe et Delphine est persuadée qu’il s’agit d’un cadeau de Franck.



Publicité





Franck aperçoit alors la silhouette de l’homme derrière la baie vitrée et se lance à sa poursuite… Il découvre qu’il s’agit de Théo !

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4488 du 2 mars 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 18 mars 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note