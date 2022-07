Plus belle la vie en avance : Emma inquiète pour César (vidéo PBLV épisode n°4577)

5 ( 3 )

Emma va commencer à s’inquiéter pour César la semaine prochaine dans votre série marseillaise de France 3 Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mardi prochain, Emma laisse un message sur le répondeur de César… Elle s’inquiète et a fait un cauchemar durant la nuit !







Mais Baptiste surprend l’enregistrement du message et l’interroge…

Il est énervé et fait une scène à Emma quand elle lui explique s’inquiéter pour César ! Baptiste a pris des gardes en plus en oubliant qu’ils devaient retrouver Kévin et Camille… Il est glacial avec Emma.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4577 du 12 juillet 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

