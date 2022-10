Plus belle la vie du 17 octobre : le véritable testament de Roland (résumé épisode 4640 en avance)

5 ( 4 )

Plus belle la vie du 17 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4640 en avance – Qu’est-ce qui vous attend au Mistral dans les prochains jours de votre série de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 17 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 17 octobre : les Marci découvrent le véritable testament de Roland

Luna reconnait formellement le corps de Pavel, elle est soulagée qu’il soit enfin mort. Lorraine avoue qu’elle l’a empoisonné car il commençait à faiblir à cause de son amour pour Luna. Léo demande à Revel qu’Agathe soit blanchie mais le procureur est formel ; s’il la retrouve elle croupira en prison. Léo a donc un plan, il va récupérer l’enregistrement de la vidéo ou Revel est avec les prostituées pour lui faire du chantage…

Au Marci, Emilie devient la confidente de Kevin. Si vraiment, il est amoureux d’Alexandra, Emilie conseille à Kevin de foncer. Kevin se laisse donc une chance avec Alexandra, ils sont prêts à prendre le risque et s’embrassent. Pour le moment ça n’ira pas plus loin, la sexualité reste encore compliquée entre eux…

Killian ouvre enfin le cadeau que Roland lui a offert. Il s’agit d’une clé qui ouvre son vestiaire à la salle de boxe. Il y croise Sergio qui lui explique que Roland a mis ses affaires en ordre chez un notaire Maitre Soubise…

Plus belle la vie du 17 octobre, extrait vidéo

