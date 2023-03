Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Ecosse / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

4.6 ( 11 )

Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Ecosse / Italie en direct, live et streaming. Place à la cinquième journée du Tournoi des Six Nations, l’Ecosse reçoit l’Italie.







Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 13h15 ce samedi 18 mars 2023. Coup d’envoi à 13h30.







Opposé à l’Italie dans le cadre de la cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations 2023, l’Ecosse tentera de terminer la compétition sur une bonne note.

Après avoir chuté contre l’Irlande au terme d’un match accroché (7-22), l’Ecosse aura à cœur de bien terminer le Tournoi des Six Nations 2023 dans son antre du BT Murrayfield.

Ecosse / Italie, composition des équipes

Le XV de départ de l’Ecosse : 1. Schoeman 2. Turner 3. Z. Fagerson 4. Skinner 5. J. Gray 6. Ritchie 7. Watson 8. Dempsey 9. White 10. Kinghorn 11. Van Der Merwe 12. Tuipulotu 13. Jones 14. Steyn 15. Smith

Remplaçants : 16. Ashman 17. Sutherland 18. Nel 19. Cummings 20. M. Fagerson 21. Price 22. Healy 23. Redpath



Le XV de départ de l’Italie : 1. Fischetti 2. Nicotera 3. Riccioni 4. Iachizzi 5. Ruzza 6. Negri 7. Lamaro 8. L. Cannone 9. Fusco 10 P. Garbisi 11. Gesi 12. Menoncello 13. Brex 14. Bruno 15. Allan

Remplaçants : 16. Manfredi 17. Zani 18. Ceccarelli 19. N. Cannone 20. Pettinelli 21. Zuliani 22. A. Garbisi 23. L. Morisi

Ecosse / Italie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 13h15. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations.

Ecosse / Italie, un match de rugby évènement à suivre dès 13h15 sur France 2.

