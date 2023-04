5 ( 3 )

C à vous du 18 avril 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 18 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Retraites, sécurité, travail… Au lendemain de l’allocution du Président, Olivier Veran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du Gouvernement, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Wahiba Gallart, la femme de Guilhem Gallart, “Pone”, membre de la Fonky Family, raconte le combat de son époux, atteint de la maladie de Charcot, à l’occasion de la parution du livre “Un peu plus loin” aux Editions Lattes

🔵 🎵 Le live : Emilie Simon présente la réédition de son album “ES”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christian Têtedoie – Chef propriétaire du restaurant “Christian Têtedoie” à Lyon

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Marie-Christine Barrault pour son livre “Si tu savais, c’est merveilleux” paru aux Editions Stock

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 18 avril 2023 à 19h sur France 5.



