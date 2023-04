Mariés au premier regard : le comportement de Fabrice agace les internautes

4.3 ( 9 )

« Mariés au premier regard » épisode du 17 avril 2023 – M6 diffusait hier soir l’épisode 5 de la saison 7 de « Mariés au premier regard ». Et on peut dire que Fabrice ne fait pas l’unanimité parmi les internautes !







Publicité





En effet, on a pu retrouver Fabrice et Anabel pour suivre leur voyage de noces au Maroc. Ces deux là ont eu un coup de foudre au premier regard en se mariant et leur voyage de noces s’est déroulé sans encombre. Ils sont rapidement passé à la vitesse supérieure et ont expliqué que ça s’était « naturellement ».







Publicité





Mais Fabrice est maladroit et les internautes n’apprécient pas… Au lieu de dire à Anabel qu’elle est belle, il lui a dit qu’il appréciait « sa peau » et « ses longs cils ». Et au lendemain de leur nuit d’amour, Fabrice a balancé à sa femme qu’il n’était « pas amoureux » mais qu’il avait « de la tendresse ».

Et alors que le couple est compatible à 74%, Fabrice est constamment à la recherche des 26% restants… Il ne lui a notamment posé une question sur sa façon de cuisiner et le ménage. Là aussi, les téléspectateurs n’ont pas compris et Fabrice a reçu de vives critiques sur les réseaux sociaux.

A voir comment va évoluer la relation entre Anabel et Fabrice maintenant que leur voyage de noces est fini. Pas moins de 175kms les séparent et Fabrice a fait remarquer plusieurs fois que ça le dérangeait.

ANABEL

33 ans, maman d’une petite fille de 6 ans, est conseillère en développement officinal. Anabel est née au Brésil et adoptée à l’âge de 6 mois par un couple de quinquagénaires français, déjà parents d’un fils de 27 ans. Arrivée en France, Anabel s’épanouit, grandit heureuse, choyée et aimée par cette famille merveilleuse. Mais malgré cela, elle garde au fond d’elle une blessure primitive, une peur de l’abandon.

En amour, elle a toujours besoin d’être rassurée, sécurisée par un engagement total. Le mariage est pour elle, le plus fort qui soit. Aujourd’hui très âgés, ses parents rêvent de la voir mariée et Anabel va s’investir de tout son cœur dans cette expérience.



Publicité





FABRICE

43 ans, chargé de mission dans le Tourisme, est un homme carré, posé, réfléchi, qui ne fait rien au hasard. Si ce charmant quadra n’a aucun mal à séduire, il se sent dans une impasse concernant sa vie amoureuse. Après avoir passé 13 ans en couple, il se retrouve célibataire il y a 5 ans et réalise que la recherche de la femme avec laquelle il construira sa famille est plus compliquée qu’il ne l’avait imaginé. Soit il rencontre des femmes plus jeunes, qui ne sont pas prêtes à s’engager. Soit des femmes de son âge, déjà mères, sans désir de le redevenir à

nouveau.

Il aborde l’expérience comme un véritable défi lancé aux experts : lui trouver la perle rare, qui cochera toutes ses cases, telle une aiguille dans une botte de foin.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note