Un si grand soleil du 3 avril : Christophe tue Tresson (résumé et vidéo épisode 1117 en avance)

4.5 ( 6 )

Un si grand soleil du 3 avril, spoiler résumé de l’épisode 1117 en avance – Que va-t-il se passer demain soir dans votre épisode inédit de la série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce lundi 3 avril 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Manu est allongé sur le canapé, Eve le rejoint. Manu s’en veut d’avoir dérapé avec Tresson. Eve comprend qu’il ait pété un cable, Manu se reproche de ne pas avoir su garder son sang froid alors que c’est son boulot. Eve pense qu’il a bien fait de se dénoncer.







Publicité





Chloé a eu la mère de Louis au téléphone, elle va l’accompagner pour porter plainte. Evan aurait aimé être là mais il ne pourra pas. Mais au commissariat, Lionel Beaufort les a devancés ! Il est avec Elise et porte plainte contre Louis et Robin pour violation de propriété privée et coups et blessures. Il a le bras en écharpe. Il n’a pas leurs noms mais décrit les deux ados.



Publicité





Cécile est avec Christophe, elle est dégoûtée que Tresson s’en sorte. Christophe comprend Manu. Mais Cécile lui explique qu’à cause de ça, Tresson va s’en sortir !

Au commissariat, Manu reçoit un appel de Tresson. Il ne décroche pas. Il va voir Becker, qui lui passe un savon. Manu reconnait qu’il a déconné et annonce au commissaire qu’il a décidé de donner sa démission.

Robin et Louis sont au commissariat avec leurs mères. Ils expliquent ce qui leur ait arrivé. Thierry fait le rapprochement avec la plainte de Beaufort. Il leur annonce qu’il raconte la même histoire à l’envers. C’est paroles contre paroles. Chloé appelle Evan pour lui raconter, elle n’imagine pas Robin mentir. Evan pense qu’ils cachent quelque chose et qu’ils n’ont pas tout dit.

Christophe est à la clinique vétérinaire, il prépare une seringue et la met dans une boite. Christophe demande à Charles de gérer le cabinet tout l’après-midi. Pendant ce temps là, Manu met ses affaires dans un carton. Alex ne comprend pas, il lui dit qu’il a du travail. Mais Manu a pris sa décision. Alex pense que c’est une erreur. Becker débarque, Manu s’en va. Becker demande à Alex s’il a eu des nouvelles de Tresson mais ce n’est pas le cas. Il lui demande d’aller le voir pour connaitre ses intentions.

Christophe va rendre une petite visite à Tresson… Il se rend dans son bureau et lui fait face.

Marc interroge Louis au sujet de Beaufort. Louis lui assure qu’il ment, il ne comprend pas et lui explique qu’ils étaient deux. Il lui parle du fait qu’ils ont flippé quand ils filmaient. De son côté, Robin est inquiet. Chloé lui assure qu’elle les croit. Marc appelle Chloé pour parler de l’agression. Ils proposent de se voir avec Evan pour en parler. Chloé accepte et propose de rappeler le lendemain.

Alex arrive au bureau de Tresson, il n’est pas là. Et il découvre son téléphone, le café pas bu, et ses papiers dans la poche de sa veste restée sur place ! Alex appelle Becker pour lui annoncer que Tresson a disparu. Il voit une tache de sang au sol ! Pendant ce temps là, Christophe rentre et retrouve Cécile, il semble joyeux et dit qu’il avait une petite urgence à régler…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 14 avril 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 3 avril extrait, Christophe tue à nouveau

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note