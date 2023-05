C dans l’air du 15 mai 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien débuter la semaine sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 15 mai 2023 : le sommaire

⚫ Michel Biero, directeur exécutif des achats et du marketing chez Lidl, sera l’invité ce soir de Caroline Roux dans #cdanslair.

L’inflation alimentaire reste à 14.9 % en avril sur un an. Après avoir invité les distributeurs à baisser les prix sur une sélection de produits de mars à juin dans le cadre du trimestre anti-inflation, le gouvernement réfléchit à de nouveaux moyens afin d’amortir le choc de l’inflation alimentaire. L’objectif est de prolonger le trimestre anti-inflation jusqu’à la rentrée. Selon le ministère de l’économie, le système fonctionne : les produits à prix serrés ont baissé de moins 13% en un mois et demi. Les français ont recommencé à acheter un peu de viande, de poisson, de fruits et légumes qu’ils délaissaient parce que les prix étaient trop élevés.

Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, doit recevoir cette semaine les industriels pour leur mettre la pression afin d’enclencher une réouverture des négociations entre grande distribution et industriels, à l’heure où les matières premières sont reparties à la baisse mais où les prix restent en hausse. Pour Bruno Le Maire, « les industriels ne jouent pas le jeu, ils refusent de revenir à la table de négociation pour négocier les prix à la baisse », estimant « qu’ils n’ont pas à profiter de cette crise ».

Si la grande distribution souhaite aussi que ces négociations reprennent rapidement, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau était sur RTL ce matin pour dire qu’il ne veut pas de ces nouvelles négociations : « On ne veut pas qu’on revienne sur ce pourquoi on s’est battu, c’est-à-dire les lois Egalim. On ne veut pas perdre 100.000 agriculteurs de plus ».

Pour Michel Biero, directeur exécutif des achats et du marketing chez Lidl, « il faut forcer les grandes marques à revenir à la table des négociations ». Il fera le point sur les conséquences de l’inflation alimentaire sur le comportement des clients de son enseigne et sur les mesures mises en place par le gouvernement.

⬛ Turquie : Erdogan mis en ballotage pour la première fois…

Un second tour inédit se profile en Turquie. Au lendemain d’une élection présidentielle qui a vu une mobilisation sans précédent de l’électorat, le pays est suspendu aux résultats définitifs du dépouillement du scrutin de ce dimanche, qui donnent au président Recep Tayyip Erdogan une courte avance sur son adversaire Kemal Kiliçdaroglu.

Le chef de l’État, au pouvoir depuis vingt ans, a vu dans la soirée l’écart avec son rival se réduire et son score passer sous la barre des 50 %. Selon les chiffres officiels portant sur près de 99 % des bureaux de vote ce lundi, le président est en tête avec 49,4 % des voix, devant Kiliçdaroglu qui en recueille 45 %. Des résultats qui ouvrent la voie à un deuxième tour le 28 mai, ce qui constitue une première pour la République turque, centenaire cette année, et sont au cœur d’une bataille de chiffres entre les deux candidats. L’hyper président Erdogan affirme être « clairement en tête », mais se dit prêt à « respecter » un second tour. Face à lui, le social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu, à la tête d’une coalition inédite de six formations de l’opposition, a promis la victoire à ses partisans « au second tour » du scrutin. « La demande de changement dans cette société est supérieur à 50 %. Nous devons absolument gagner et installer la démocratie dans ce pays », a-t-il estimé sans évoquer les élections législatives qui se déroulaient simultanément et ont vu la victoire du parti du président Erdogan. Au Parlement, l’AKP, s’il perd quelques plumes passant de 295 à 266 députés, garde en effet sa majorité avec l’aide de l’extrême-droite, plus haut que ce que prédisaient les sondages.

Trois mois après les tremblements de terre meurtriers dans le sud-est du pays, qui ont fait plus de 50 000 morts et des milliers de déplacés, la Turquie apparaît aujourd’hui profondément fracturée, avec un Parlement morcelé et un pays fatigué qui doit se préparer à deux nouvelles semaines de campagne au cours desquelles le troisième homme du scrutin, l’ultranationaliste Sinan Ogan pourrait apparaître comme le faiseur de roi.

Alors quelles leçons tirer des élections en Turquie ce dimanche ? Comment expliquer cette résistance d’Erdogan, qui a obtenu près de la moitié des voix ? Un deuxième tour inédit de la présidentielle doit se tenir le 28 mai, que peut-on en attendre ? Quelle est la situation dans les régions touchées par le tremblement de terre ? La population a-t-elle pu voter ? Enfin où en sont les droits des femmes en Turquie ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 15 mai 2023 à 17h40 sur France 5.