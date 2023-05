Cauchemar en cuisine du 11 mai : direction Ouistreham ce soir sur M6

Cauchemar en cuisine du 11 mai 2023 – Après un inédit la semaine dernière, c’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce jeudi soir sur M6. Le chef se rend à Ouistreham, en Normandie.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur 6Play.







Cauchemar en cuisine du 11 mai 2023, présentation

Le chef Etchebest intervient à Ouistreham, dans le restaurant de Fanny et Dieva, un frère et une sœur qui ont repris cet établissement, une véritable institution locale idéalement située sur le port, il y a un an et demi.

Malheureusement, depuis leur arrivée c’est la chute : le restaurant a perdu sa renommée et ils sont passés de 200 à…20 couverts ! Face à ces difficultés, l’ambiance pendant les services est extrêmement tendue… et les liens familiaux sont en train de se rompre !

Philippe Etchebest va-t-il découvrir les raisons de ce véritable naufrage et réussir à venir en aide à Fanny et Dieva pour leur permettre de sauver leur restaurant mais aussi leurs liens familiaux ?

Cauchemar en cuisine du 11 mai 2023, extrait vidéo



"Est-ce qu’il y a un plat qui va être réussi ?" 😠

Philippe Etchebest n’est pas du tout convaincu par la cuisine de ce restaurant !#CauchemarEnCuisine, jeudi à 21:10 pic.twitter.com/HYo3esaCrZ — M6 (@M6) May 10, 2023