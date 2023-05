Ici tout commence spoiler : Anaïs ouvre les yeux (vidéo épisode du 4 mai)

Ici tout commence spoiler – Anaïs va finalement ouvrir les yeux dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors qu’elle a dit oui à la demande en mariage de Lisandro, Anaïs est totalement perdue…

Elle se confie à David, elle s’est rapproché d’un autre mec et ça fout le bordel dans sa vie. Anaïs ne sait plus où elle en est et David comprend qu’elle parle de Théo.







Anaïs réalise qu’elle a des sentiments pour Théo et qu’elle ne voulait pas se l’avouer… Mais son agression lui a fait ouvrir les yeux. Sauf qu’Anaïs ne se voit pas tout arrêter avec Lisandro. Pour David, si Anaïs ressent quelque chose pour Théo, c’est que c’est peut être le moment de passer à autre chose !

Quel choix va faire Anaïs ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 657 du 4 mai 2023, Anaïs face à un choix difficile



