Ici tout commence spoiler : un grand retour à l’institut (vidéo épisode du 5 mai)

Ici tout commence spoiler – Un grand retour va faire grincer des dents dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, c’est une ancienne élève de l’institut qui revient et on peut dire qu’elle reçoit un accueil pour le moins glacial…

Et pour cause, il s’agit de Marta, virée l’an dernier après un gros dérapage.







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 19 mai 2023







Publicité





Dans le parc de l’institut, Joachim et Clotilde ont la surprise de croiser Marta en compagnie de Théo. Si Joachim est ravi de la visite surprise de sa soeur, ce n’est pas le cas de Clotilde ! La cheffe rappelle à Marta qu’elle n’a plus le droit de rentrer dans l’institut… Marta lui explique qu’elle est en visite chez Charlène et que Théo lui a proposé de l’accompagner au Double A.

Joachim est mal à l’aise du comportement de Clotilde vis à vis de sa soeur… Et Salomé observe de loin Marta, elle non plus ne semble pas se réjouir de son retour…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 658 du 5 mai 2023, Marta de retour à l’institut



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.