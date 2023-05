La Grande Librairie du 31 mai 2023 : invités et sommaire de la dernière de la saison

La Grande Librairie du 31 mai 2023, les invités et le sommaire ce soir sur France 5 – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Cette semaine, il s’agit déjà de la dernière de la saison ! Au programme : débats passionnés, conseils avisés, mauvaise foi, traits d’esprits et pieds de nez avec Philippe Besson, Faïza Guène, Mathias Enard, Katherine Pancol, Caryl Ferey, Chloé Delaume et Arthur Teboul qui nous composera des poèmes minute dans son « Déversoir » !







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 31 mai 2023 : invités et sommaire

C’est déjà la dernière Grande Librairie de la saison ! Pour terminer en beauté, nous vous proposons de créer, ensemble, une bibliothèque idéale remplie de classiques ! Vos classiques. Nos classiques.

👀 Quel est celui qui vous tombe des mains ? Celui que vous portez aux nues ? Celui que vous n’aimez pas du tout mais qu’il faudrait, parait-il, absolument goûter ? Celui que vous rêvez de lire ? Celui dont vous repoussez la lecture ? Celui que vous ne cessez de relire ? Ou même celui que vous avez fait semblant d’avoir lu ?



📚 Pour composer cette bibliothèque, Augustin Trapenard sera entouré d’écrivains et artistes qui ne mâchent ni leurs mots, ni leur enthousiasme… ni leur perfidie : Philippe Besson, Faïza Guène, Mathias Enard, Katherine Pancol, Caryl Ferey, Chloé Delaume et Arthur Teboul.

✨ Au programme : débats passionnés, conseils avisés, mauvaise foi, traits d’esprits, pieds de nez et un florilège de surprises et d’artistes !

VIDÉO La Grande Librairie du 31 mai 2023 : la bande-annonce

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 31 mai 2023 à 21h sur France 5.