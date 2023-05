Love Island du 12 mai : Steph choisit... (résumé + replay épisode 17)

Love Island épisode 17 du vendredi 12 mai – Place à l’épisode 17 de Love Island ce vendredi soir. Cindy est en plein ascenseur émotionnel, elle a cru être éliminée alors qu’elle va revenir dans la villa avec un nouvel islander : Steph. Dans la villa, Edgar est au bout de sa vie et près à déclarer la guerre à Solène…







Un peu plus tard, après avoir fait la connaissance de Steph, Cindy revient dans la villa. Edgar lui saute dans les bras ! Et du coup, personne ne calcule Steph. Perrine le trouve beau, Ludivine aussi.

Cindy explique à Edgar qu’elle est en couple avec Steph et qu’ils ont eu un date. Mais elle lui a dit qu’elle était déjà avec Edgar. Cindy va au clash avec Steph, elle lui reproche de parler avec Solène. Edgar ne comprend pas. Et ensuite ça tourne au clash entre Cindy et Solène.







Les islanders participent ensuite à un « pour » ou « contre ». Et Gabriel et Camille s’embrassent, Anna les regarde de travers… Et Edgar se montre jaloux vis à vis de Steph. Il se dit prêt à partir ! Cindy le prend mal et ne comprend pas.



Cindy avoue à Steph qu’il lui plait… mais elle est gênée vis à vis d’Edgar. Et Steph reçoit un message : il peut choisir une autre fille et partir en date avec elle ! Steph choisit Ludivine. Ils partent en date. A leur retour, Issam a le sourire et ne semble pas en vouloir à Ludivine.

Mais Perrine n’a pas dit son dernier mot, elle décide de tenter sa chance avec Steph. Il semble plaire à toutes filles, mais Ludivine espère qye Steph va la choisir. Chaque mec de la villa doit faire un petit discours pour dissuader Steph de choisir sa nana. Issam met le paquet pour le dégoûter de Ludivine et il fait rire tout le monde.

Steph doit faire son choix, il explique ne pas vouloir rester avec Cindy car elle a déjà construit quelque chose avec Edgar et il ne souhaite pas briser ça. Il a choisi de se mettre en couple avec… Réponse dimanche soir ! Et une fille et un garçon seront éliminés dimanche soir à l’issue de la prochaine cérémonie d’éliminations.

Love Island, le replay du 12 mai

Si vous avez manqué l’épisode 17 ce vendredi 12 mai 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous dimanche 14 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 18.