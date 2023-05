Tennis Rome : Zverev / Medvedev en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Rome ATP – Zverev / Medvedev en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce mardi soir. Le tournoi Masters 1000 de Rome se poursuit et la grosse affiche du jour opposera Alexander Zverev à Daniil Medvedev.

Un match à suivre ce matin, à partir de 18h, sur Eurosport.







Après l’élimination surprise de Carlos Alcaraz hier et la qualification de Novak Djokovic ce matin, place au 8ème de finale entre le russe Daniil Medvedev, numéro 3 mondial, et l’allemand Alexander Zverev, redescendu à la 22ème place après une longue absence suite à sa grave blessure survenue à Roland Garros 2022.

Côté statistiques, les deux joueurs se sont déjà affrontés 14 fois : Medvedev a remporté 8 victoires et Zverev 6.

ATP Zverev / Medvedev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 18h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.



Zverev / Medvedev, 8ème de finale du tournoi de tennis de Rome, un match à suivre ce soir sur Eurosport.