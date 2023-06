Ici tout commence du 19 juin : Ambre avoue (résumé + vidéo épisode 689)

Ici tout commence du 19 juin, résumé et vidéo extrait épisode 689 – Ambre et Axel ont dérapé dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et ce soir, Ambre se confie à Deva… Elle culpabilise et en même temps elle est perdue !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 19 juin 2023 – résumé de l’épisode 689

Ambre se confie à Deva : elle a couché avec Axel au cours de la fête de vendredi ! Elle culpabilise vis à vis de Jasmine mais elle est aussi perdue… Ambre avoue qu’elle a des sentiments pour Axel, mais il la ghoste ! Depuis la soirée, elle lui envoie des messages et lui laisse des « vu »… Deva lui conseille d’aller lui parler pour crever l’abcès avant la suite des examens.

De son côté, Salomé annonce à Olivia qu’elle accepte sa proposition, elle va animer le stage d’été à l’institut.

En cuisine, les mauvaises habitudes de Mehdi refont surface. Et Salomé fait une découverte bouleversante sur son passé.



Ici tout commence du 19 juin 2023 – vidéo premières minutes

