Ici tout commence du 28 juin : Axel perturbé, mauvaise nouvelle pour Enzo (résumé + vidéo épisode 696)

Ici tout commence du 28 juin, résumé et vidéo extrait épisode 696 – Axel a été retrouvé sain et sauf dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais il est victime d’hallucinations, il est convaincu que c’est son père biologique, Auguste Armand, qui l’a sauvé… Dans le même temps, Enzo apprend une terrible nouvelle.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 28 juin 2023 – résumé de l’épisode 696

A l’hôpital, les Teyssier reçoivent de bonnes nouvelles. Axel est sain et sauf. Mais, il a quelques hallucinations… Il est persuadé d’avoir été sauvé par son père biologique : Auguste Armand. Le médecin que c’est son cerveau qui lui a joué des tours après l’accident de train et le traumatisme crânien.

Pendant ce temps là, Vic apprend une terrible nouvelle : l’opération d’Enzo a été un échec… Il risque de ne plus jamais marcher. Vic se confie à Billie et culpabilise d’avoir encouragé Enzo à faire partie du jury de l’épreuve dans le train.

Les retrouvailles entre Axel et Jasmine ne se passent pas comme prévu. Et en cuisine, Greg décide qu’il est temps de sauter le pas.



