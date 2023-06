Ici tout commence du 6 juin : Hortense doute (résumé + vidéo épisode 680)

Ici tout commence du 6 juin, résumé et vidéo extrait épisode 680 – Hortense commence à douter de sa mère ce soir dans votre série quootidienne « Ici tout commence ». En effet, Eugénie assure à sa fille qu’elle n’y ait pour rien dans son empoisonnement…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 6 juin 2023 – résumé de l’épisode 680

Hortense doute et peine à croire les explications de sa mère au sujet de l’échange des médicaments. Vic ne comprend pas comment en tant que médecin elle ne se serait rendue compte de rien… Et Hortense est en plein doute. Sa mère est-elle responsable de la dégradation de son état de santé ?

De leur côté, David et Axel découvrent grâce à Joachim qu’Ethan a d’autres préoccupations que les examens à venir.

Dans les vestiaires, Hortense fait une découverte terrifiante. Et après un coup de pression de Teyssier, Anaïs remet tout en question.



Ici tout commence du 6 juin 2023 – vidéo premières minutes

