Love Island du 2 juin : Perle et Jordan éliminés (résumé + replay épisode 35)

Love Island épisode 35 du vendredi 2 juin – Place à l’épisode 35 de Love Island ce vendredi soir. On reprend sur la cérémonie de recoupling, Valentin choisit de former un couple avec Astrid ! Il s’est senti trahi et tromper par Perle, et ça l’a beaucoup atteint, d’où son choix.







Et de son côté, Perle arrive… seule ! Elle est sous le choc en découvrant le choix de Valentin. Ils règlent leurs comptes et c’est ensuite au tour de Gabriel. Il choisit de rester en couple avec Hannah. Elle arrive à son tour, seule. Ils sont donc toujours en couple mais Hannah dit que c’est un choix par dépit : elle est déçue de lui mais elle n’avait pas d’autre choix.







On termine avec Nicolo, il choisit de former un couple avec Camille. Solène arrive ensuite, accompagnée de Simon !

Perle et Jordan sont donc tous les deux célibataires ce soir. Delphine annonce qu’ils sont éliminés ! Valentin s’en va sans un mot. Perle dit au revoir aux autres et s’en va avec Delphine et Jordan… Valentin réapparait et s’effondre.



Cindy et Edgar s’expliquent, Cindy lui dit qu’il n’y aura plus rien entre eux. Edgar s’excuse, Cindy lui dit que c’est trop tard. Edgar lui avoue qu’il a le sentiment de l’avoir trompée, elle lui dit que c’est fini et s’en va.

Issam et Ludivine s’expliquent aussi. Ludivine est déçue et dégoûtée. De son côté, Bastos va s’excuser auprès de Valentin. Il lui explique que Perle a regretté juste après leur bisou et qu’il n’y en a pas eu d’autre.

Le lendemain, Valentin est sous le choc et réalise son erreur. Et Nicolo est dégoûté de la présence de Bastos. Hannah et Gabriel décident de s’expliquer. Et Edgar et Cindy se réconcilient !

Les islanders se préparent pour une soirée. Et surprise : les bombes et les éliminés sont de retour !

Love Island, le replay du 2 juin

Si vous avez manqué l’épisode 35 ce vendredi 2 juin 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous dimanche 4 juin, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 36.