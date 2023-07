Ici tout commence du 18 juillet : Axel manipulé ? (résumé + vidéo épisode 710)

Ici tout commence du 18 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 710 – Axel est-il manipulé par Richard dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? C’est la question que va se poser Jasmine ce soir…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 18 juillet 2023 – résumé de l’épisode 710

Richard fait visiter le restaurant à Axel et Jasmine. Le Lucie n’a rien à voir avec les autres restaurants d’Auguste et clairement, Jasmine doute des intentions de Richard. Dit-il la vérité ou manipule-t-il Axel ?

Pendant ce temps là à l’institut, Salomé termine une séance de sport avec Gaëtan. Elle est triste vis à vis de Léonard et Maya, elle pense qu’ils ne se reverront pas. Mais Léo débarque : avec Maya, ils ont réfléchi et veulent s’inscrire au stage d’été !

Et au Double A, en l’absence de Théo, Anaïs récolte les lauriers.



Ici tout commence du 18 juillet 2023 – vidéo premières minutes

