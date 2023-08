Un si grand soleil spoiler : l’annonce de Sabine et Dimitri (VIDÉO épisode du 16 août)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Dimitri et Sabine vont faire une annonce dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, ils rejoignent Janet, Clément et Enzo pour dîner.

Et Sabine annonce qu’ils visitent des maisons car avec Dimitri ils ont décidé de s’installer ensemble et acheter une maison !











Clément, qui n’a visiblement pas oublié que Dimitri a trompé Sabine, n’est clairement pas ravi par cette idée… Clément s’isole pour préparer l’apéro, Dimitri le suit. Clément lui rappelle que c’est sérieux, il avoue qu’il est inquiet à cause de ce qui s’est passé il y a quelques mois. Dimitri lui dit qu’il peut lui faire confiance…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1219 du 17 août 2023 : l’annonce surprise de Sabine



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.