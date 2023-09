Ici tout commence spoiler : Teyssier sous le choc en découvrant… (vidéo épisode du 20 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Emmanuel Teyssier va se retrouver sous le choc la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors qu’Emmanuel discute avec son ami Leroy, un message anonyme est envoyé à tout l’institut…

Leroy assure Teyssier de son soutien quand Emmanuel est alerté par le comportement étrange de Tom.











Il exige de regarder son téléphone et découvre que son secret vient d’être balancé à tout le monde ! Le message anonyme annonce que Teyssier a perdu le goût et l’odorat et qu’il ne peut pas rester directeur de l’institut !

Qui a fait ce sale coup à Emmanuel ?

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v