Ça commence aujourd’hui du 8 septembre 2023 : sommaire de l’émission en direct

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 8 septembre 2023, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien terminer la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous en direct sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est en direct et Faustine recevra des personnes dont un proche s’est donné la mort sur son lieu de travail !





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 8 septembre 2023, « Un de mes proches s’est donné la mort sur son lieu de travail »

Un de leurs proches s’est donné la mort sur son lieu de travail, un choix loin d’être anodin.

La souffrance au travail, un sujet sensible, mais plus que nécessaire… Ils témoignent en direct cet après-midi sur France 2 !

Présentation vidéo de Ça commence aujourd’hui du 8 septembre 2023



Publicité





Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Un de mes proches s’est donné la mort sur son lieu de travail », c’est ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.