Coupe du Monde de rugby : suivre Irlande / Roumanie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Irlande / Roumanie en direct, live et streaming. Deuxième jour de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce samedi après la victoire du XV de France hier soir pour lancer la compétition. Cet après-midi, l’Irlande, numéro 1 au classement mondial, affronte la Roumanie à Bordeaux.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 15h20 ce samedi 9 septembre 2023. Coup d’envoi à 15h30.







Pour la première fois, M6 diffuse la coupe du monde de rugby qui se tient en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Cet après-midi, l’Irlande affronte la Roumanie dans le Groupe B.

Irlande / Roumanie, composition des équipes

Le XV de départ de l’Irlande : 15. Keenan ; 14. Earls, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe; 10. Sexton (cap.), 9. Gibson-Park ; 7. O’Mahony, 8. Doris, 6. Beirne ; 5. Ryan, 4. McCarthy ; 3. Furlong , 2. Herring, 1. Porter.

Remplaçants : 16. Kelleher, 17. Loughman, 18. O’Toole, 19. Henderson, 20. van der Flier, 21. Murray, 22. Crowley, 23. Henshaw



Le XV de départ de la Roumanie : 15. Simionescu ; 14. Onutu, 13. Tangimana, 12. Tomane, 11. Manumua; 10. Vaovasa, 9. Rupanu ; 7. Neculau, 8. Chirica, 6. Rosu ; 5. Iancu, 4. Motoc; 3. Gordas, 2. Cojocaru, 1. Hartig.

Remplaçants : 16. Bardasu, 17. Savin, 18. Gajion, 19. Iftimicuic, 20. Ser, 21. Conache, 22. Boldor, 23. Gontinéac

Irlande / Roumanie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 15h20. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

