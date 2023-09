Les Cinquante : gros clash entre Vivian, Mélanie et Jessica (extrait vidéo du 11 septembre)

Publicité





Les Cinquante, extrait vidéo de l’épisode 6 du 11 septembre 2023 – La saison 2 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » a été lancée la semaine dernière et déjà de premières tensions apparaissent au sein du château !





Ce lundi soir, un gros clash va éclater au sein des oubliés… En cause, le fait que les filles ne fassent pas confiance à Vivian !







EXTRAIT VIDÉO Les Cinquante du 11 septembre : Vivian s’énerve

« Je vais tous nous faire perdre comme ça on va tous rentrer chez nous ! » Les rancœurs de l’année dernière ressurgissent et jettent un froid entre Vivian et les filles ! Jessica et Mélanie craignent que Vivian ait le même comportement qu’en saison 1 et qu’ils leur mettent à l’envers… Résultat, un clash éclate entre Vivian, Mélanie et Jessica !



Les Cinquante, nouvelle saison, du lundi au vendredi à 19h50 sur W9 et sur 6play