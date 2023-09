« Paris, le mystère du Palais disparu » : votre documentaire ce soir sur France 5 (7 septembre)

Publicité





« Paris, le mystère du Palais disparu », c'est le documentaire inédit diffusé ce soir, jeudi 7 septembre 2023, sur France 5. A suivre dès 21h05 sur France 5 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.











« Paris, le mystère du Palais disparu », présentation

Mathieu Vidard vous présente le grand spectacle de la science à travers des documentaires dédiés aux nouvelles découvertes archéologiques, spatiales et biologiques de notre planète.

Au cœur de Paris, un Palais entier a disparu. C’était la toute première demeure des Rois de France. Le tout premier château de nos souverains. Bien avant Versailles… Bien avant le Louvre… Il y a eu le Palais de la Cité. Il se dressait sur l’île la plus prestigieuse de Paris, le berceau historique de la France, face à Notre Dame.

Le Palais de la Cité, si majestueux au Moyen-Âge, est devenu un fantôme de l’histoire. Avec les siècles, ce chef d’œuvre d’architecture a presque totalement disparu. Englouti, dans Paris, et effacé de nos mémoires.

Comme si le Palais de la Cité avait succombé à une malédiction…Pourquoi ? Et à quoi ressemblait-il ?

Pour la première fois, un trio d’experts va le ressusciter, en 3D. Grâce à la science et à des fouilles inédites, ils vont traquer les pièces du puzzle pour reconstituer le Palais de la Cité à son apogée, au 14e siècle. Et redonner vie aux fantômes qui l’ont hanté : des romains aux vikings, de Saint-Louis aux rois maudits…

Tous nous ont laissé des indices de ce Versailles du Moyen-Âge.

VIDÉO « Paris, le mystère du Palais disparu », la bande-annonce

Bien avant le Louvre, bien avant Versailles, il y a eu le Palais de la Cité… Découvrez son histoire dans "Paris, le mystère du Palais disparu" ce soir à 21.00 sur notre antenne et en replay sur https://t.co/C1lD0DQmaL !#Sciencegrendformat : pic.twitter.com/wxyyzkY1gN — France 5 (@France5tv) September 7, 2023



