C à vous du 27 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 27 octobre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 27 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Reconstruction des villes après les émeutes, création de “forces d’actions républicaines” dans les quartiers sensibles : Sabrina Roubache, secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté et de la Ville, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Terrorisme, conflits au Proche-Orient et en Ukraine… Comment préserver sa santé mentale face à une actualité angoissante ? On en parle avec le Professeur Antoine Pelissolo, psychiatre, chef du service de psychiatrie à l’hôpital Henri-Mondor à Créteil.



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Nina Metayer, élue meilleure cheffe pâtissière du monde

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Baptiste Denieul, chef du restaurant “Maison Tiegezh” à Guer (Morbihan)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Didier Bourdon, Philippe Corti et Eric Fraticelli pour le film “Inestimable” en salle le 1er novembre; et Jonny Wilkinson pour la finale de la Coupe du monde de rugby, samedi 28 octobre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 27 octobre 2023 à 19h sur France 5.