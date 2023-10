Les Cinquante du 31 octobre : qui sont les éliminés ? (résumé + replay épisode 40)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 40 du mardi 31 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 39 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs pour le verdict du Lion concernant les éliminés.





Le premier éliminé, avec seulement 3 voix sur 13, c’est… Enzo !! Gary est ensuite sauvé, Stéphanie est donc éliminée ! Il est l’heure pour les deux éliminés de quitter le château. Julie est triste de voir Stéphanie partir. Nicolas et Colette sont dégoûtés de l’élimination d’Enzo, ils se sentent trahis par Vivian.







Dans les oubliettes, le Lion leur annonce quels sont les éliminés du jeu numéro 12. Ils sont ravis pour Enzo mais déçus pour Stéphanie.

Au château, un gros clash éclate entre Enzo et Simon, qui fanfaronne d’avoir séparé Enzo et Colette. Même les oubliés entendent la dispute ! C’est ensuite entre Vivian et Mélanie qui ça éclate. Mélanie est à bout.



Les oublié se préparent pour leur prochain affrontement, ils décident de faire le point pour choisir qui ils feront rejoindre les oubliettes. Ils pensent à Gary en terme de mérite… Jessica refuse de se prononcer, elle renverra Stéphane si elle gagne.

Simon décide de parler calmement avec Vivian, Gary est là pour temporiser. Ils concluent que c’est une guerre d’égos. Vivian décide de mettre de l’eau dans son vin. Il va parler avec Mélanie et fait son mea-culpa.

Le Lion annonce que c’est l’heure de l’énigme du professeur. Le Lapin choisit… Vivian et Maissane !

VIDÉO Les Cinquante du 31 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 40 ce mardi 31 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 1er novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 41.