C dans l’air du 24 novembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 24 novembre 2023 : le sommaire

Après un an d’attente, le Black Friday est de retour et débute ce vendredi. Selon une étude de la Fevad, la fédération du e-commerce, au moins 6 Français sur 10 prévoient de faire des achats pendant cette période de promotions. En période d’inflation et de difficultés financières, de nombreux Français comptent donc sur les promotions du Black Friday pour leurs achats de Noël.

La campagne de l’agence de la transition écologique qui met en scène des « dévendeurs » au lieu de vendeurs, a été critiquée par l’Alliance du Commerce, à la veille du Black Friday, et par l’organisation patronale CPME, qui craignent son effet sur le commerce de fin d’année. Hier, Bruno Le Maire sur Franceinfo, a jugé « maladroite » la campagne de l’Ademe qui vise à inciter les consommateurs à ne plus acheter de neuf, au profit du recyclé. Il a considéré que la campagne « n’était pas très sympa » pour les vendeurs, dont elle semble se moquer, « même indirectement ». Pour lui, « c’est une façon de faire la promotion indirecte du commerce dématérialisé sur les plateformes », et c’est « regrettable ».

Pascale Hébel est économiste, spécialisée dans l’anticipation du comportement des consommateurs et directrice associée chez C-ways. Elle reviendra sur cette nouvelle édition du Black Friday, qui se déroule une nouvelle fois en période d’inflation.

⬛ Pour la première fois depuis près de 50 jours, les frappes aériennes incessantes se sont tues ce vendredi matin sur la bande Gaza. La trêve humanitaire a commencé aux premières lueurs du jour, pour une durée de quatre jours renouvelables, avec l’arrêt des bombardements et l’entrée dans la matinée de camions d’aide humanitaire, comme le prévoit l’accord entre Israël et le Hamas avant le début du processus de libération des 50 otages contre 150 prisonniers palestiniens.

Les premiers otages (13 femmes et enfants) devraient être libérés dans l’après-midi. Et pour chacun des otages libérés 3 détenus palestiniens, des femmes et des jeunes hommes de moins de 19 ans retrouveront la liberté par ordre d’ancienneté de leur détention dans les prisons israéliennes. Mais que sait-on des conditions de ce premier échange qui doit avoir lieu ?

Selon Tsahal, les otages devraient être remis aux alentours de 16 h à des responsables sécuritaires de leur pays, accompagnés de la Croix-Rouge et encadrés par des Égyptiens, au poste-frontière de Rafah, le seul qui ne débouche pas en Israël. Ils seront ensuite acheminés vers l’aéroport d’Al-Arish, à 40 kilomètres de Rafah, et s’envoleront vers l’État hébreu. Ils seront ensuite transférés dans l’un des six hôpitaux israéliens où se dérouleront les retrouvailles avec les familles. Les médias seront, dans un premier temps, tenus à l’écart des otages et de leurs familles. Mais ces dernières pourront accorder des entretiens, si cela leur semble nécessaire.

Pour l’heure l’attente se poursuite, et si la trêve est entrée en vigueur dans la bande de Gaza, les deux camps poursuivent la guerre sur le terrain de la communication. Un champ de bataille plus discret, destiné à influencer l’opinion publique internationale et obtenir l’avantage sur l’adversaire. Ainsi après avoir diffusé plusieurs vidéos, l’armée israélienne a escorté hier un groupe de journalistes dans un tunnel qu’elle a découvert au pied d’un bâtiment situé dans l’enceinte de l’hôpital Al-Shifa. Selon Tsahal, il s’agit d’un abri pour les combattants du Hamas. On y trouve une cuisine, des lits, des toilettes et même l’air conditionné.

Un conflit qui continue aussi de raviver les tensions en Cisjordanie. Dans ce territoire occupé depuis 1967 par l’Etat hébreu, plus de 200 personnes ont été tuées par des colons et des soldats israéliens depuis les attaques du Hamas le 7 octobre, selon le bilan du ministère de la Santé palestinien. Nos journalistes s’y sont rendus pour mieux comprendre la situation sur place. Le reportage sera diffusé ce soir.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 24 novembre 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.