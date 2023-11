« Coup de foudre pour le roi des films de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 7 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre pour le roi des films de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 7 novembre 2023 – Ce mardi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre pour le roi des films de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre pour le roi des films de Noël » : l’histoire

Le tournage d’un film de Noel vient s’installer dans la petite ville de Twelve Oaks. La costumière se désiste et le producteur engage au débotté Kerry Devin, une jeune créatrice de mode locale qui tient une boutique dans la ville. Kerry est réticente mais sa maman, Nancy, la pousse à accepte. De plus, sa boutique est dans une mauvaise passe financière. Au fur et à mesure qu’elle révèle son talent costumière, Kerry apprend aussi à connaître l’acteur qui joue le Père Noël, Brad Baxter… Sous ses airs de superstar prétentieuse, c’est un grand cœur.

Coup de foudre pour le roi des films de Noël, interprètes et personnages

Avec : Kimberley Sustad (Kerry Devine), John Brotherton (Brad Baxter), Laura Soltis (Nancy Devine), Matthew Kevin Anderson (Caleb Turner)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Noël, mon boss & moi ».

« Noël, mon boss & moi » : l’histoire et le casting

Annie est une jeune avocate, forte et indépendante, très attachée à ses parents adoptifs et au café qu’ils tiennent depuis toujours dans un petit quartier très soudé. Elle découvre que le bail de l’établissement est résilié car le propriétaire, Holt Entreprises, veut détruire l’immeuble pour construire un grand ensemble moderne. Ne supportant pas cette idée, elle se rend au siège de l’entreprise. William Holt est le fils du directeur de cette société. Il a grandi dans l’opulence, mène une vie facile et ne prend pas très au sérieux son travail. Son père décide de lui adjoindre un avocat en droit des affaires pour le surveiller car ses erreurs leur attirent des ennuis. Annie rencontre William alors qu’il cherche une solution pour échapper à ce chaperon. Le quiproquo va amener William à demander à Annie de faire semblant d’être son avocate pendant une semaine. En échange, il promet de sauvee le Starlight. Dubitative, Annie accepte car elle n’a pas vraiment le choix.

Avec : Kimberley Sustad (Annie Park), Paul Campbell (William Holt), Darren Martens (Lyle), Bruce Dawson (Gene Park)