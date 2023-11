Les Cinquante du 3 novembre : nouveau jeu, 3 éliminés (résumé + replay épisode 43)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 43 du vendredi 3 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 42 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les oubliés alors que c’est leur dernier déjeuner aux oubliettes. Pendant ce temps là, Stéphane débriefe avec Scott. Il fait une liste des gens qui sont avec eux, et ceux en alliances… Colette découvre sa liste et n’apprécie pas, tout comme Nicolas.





Le Lion annonce le jeu numéro 13. Ils se rendent dans l’arène, il y a des étoiles avec des nombres et des poteaux, ils se positionnent tous. Il faudra attraper un bâtonnet rouge le plus vite possible ! Il y aura 3 éliminés.







Mélanie et Julie remportent les premiers bâtons, elles sont sauvées. Vivian remporte le bâton mais tombe violemment contre Stéphane. Les deux ont mal. Vivian va à l’infirmerie. Maissane remporte ensuite son bâton, suivi de Nicolas, Romain, Antoine, et Myriam.

Deuxième manche, le Lion annonce qu’ils devront y aller à cloche pied ! Anaïs et Cassandra sont sauvées, suivies de Scott, Simon et Alex.



Amélie, Stéphane et Colette sont donc éliminés de ce jeu. Les victorieux doivent voter ! Ils peuvent sauver 2 personnes, il y aura donc qu’un seul éliminé.

VIDÉO Les Cinquante du 3 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 43 ce vendredi 3 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 6 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 44.