Un si grand soleil spoiler : Hugo met Christophe en garde... (épisode du 8 novembre)

Un si grand soleil spoiler épisode du 8 novembre 2023 – Hugo est sur la piste du fleuriste et c’est fois, il est convaincu qu’il va le démasquer dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Mais dans quelques jours, Hugo va se confier à… Christophe !

Sans le savoir, Hugo met Christophe en garde : ils vont arrêter le fleuriste et l’envoyer derrière les barreaux !











Hugo et Christophee jouent au basket. Et comme toujours, la conversation dévie sur l’enquête… Hugo annonce à Christophe que Cécile a officiellement ouvert une enquête sur le tueur en série surnommé « le fleuriste » ! Christophe n’était pas au courant, Cécile ne lui a rien dit… Et pour cause, elle a de sérieux soupçons sur son mari.

Hugo se réjouit à l’idée de pouvoir enfin l’arrêter, loin d’imaginer qu’il l’a sous son nez depuis le début.

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1272 du 8 novembre 2023 : Hugo se confie à Christophe



