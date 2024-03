C à vous du 26 mars 2024 : Jude Law et les invités ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





C à vous du 26 mars 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Jude Law est l’invité exceptionnel de #CàVous à l’occasion de la sortie demain du film “Le Jeu de la reine”

🔵 📌 La folle remontée du Français Adam Siao Him Fa, médaillé de bronze aux Mondiaux de patinage artistique : il est l’invité de C à vous



🔵 📌 Le déficit public de la France grimpe à 5,5% du PIB en 2023, au-dessus des prévisions : on en parle avec Eric Heyer, directeur du département Analyse et Prévision de l’OFCE, et Nicolas Beytout, fondateur et directeur du journal L’Opinion

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Éric Cantona présente son album “Cantona sings Eric” avec un live sur la scène de C à vous

